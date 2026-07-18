Cajuste out a Dimaro, resta in uscita: il Napoli ha fissato il prezzo, piace in Serie A

Cajuste out a Dimaro, resta in uscita: il Napoli ha fissato il prezzo, piace in Serie ATuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:45Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il centrocampista svedese Jens Cajuste resta tra i principali candidati a lasciare il club azzurro.

Il futuro di Jens Cajuste potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, il Genoa continua a seguire il centrocampista svedese, inserito nella lista dei giocatori destinati a lasciare il Napoli in questa sessione di mercato.

La richiesta del Napoli per Cajuste

Sempre secondo il quotidiano, il club azzurro valuta Cajuste tra i 5 e i 6 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per arrivare alla cessione del centrocampista. Lo scorso anno all'Ipswich il riscatto era fissato a 7,5 milioni di euro.