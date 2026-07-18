Ambrosino-Modena, ecco quando si chiuderà l'affare: addio definitivo al Napoli?

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Manna lavora anche alle uscite: la prossima settimana è in programma un vertice col Modena per chiudere l'affare-Ambrosino.

Il Napoli continua a concentrarsi sul mercato in uscita. Oltre ai dossier che riguardano gli altri esuberi della rosa, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro anche per definire il futuro di Giuseppe Ambrosino, reduce dalle ultime esperienze in prestito.

Prestito con obbligo in caso di Serie A per il Modena

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, la prossima settimana è previsto un incontro tra Napoli e Modena per cercare di chiudere il trasferimento dell'attaccante. La formula allo studio è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del club emiliano in Serie A. Sempre secondo Schira, Ambrosino dovrebbe contestualmente rinnovare il proprio contratto con il Napoli fino al 2031, permettendo così al club azzurro di mantenere il controllo sul suo futuro.