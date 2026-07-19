Zerbin-Frosinone, si cerca l'intesa col Napoli a titolo definitivo: le ultime

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Il Frosinone blocca Zerbin e cerca l’accordo con il Napoli per il trasferimento.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, attraverso il proprio sito internet ha fatto il punto sul futuro di Alessio Zerbin. Il Frosinone è al lavoro per acquistare il calciatore di proprietà del Napoli e avrebbe già ottenuto il suo gradimento al trasferimento.

Il Frosinone tratta con il Napoli

Il club ciociaro ha dunque bloccato Zerbin e sta cercando di raggiungere l’intesa definitiva con la società azzurra. Le parti lavorano sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con il Frosinone intenzionato a chiudere l’operazione nelle prossime settimane.