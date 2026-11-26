Tuttonapoli La cifra del riscatto di Ambrosino ora sembra bassa: il Napoli perde un suo prodotto?

Giuseppe Ambrosino tra i migliori in serie B: il Napoli potrebbe perdere a fine stagione uno dei suoi prodotti delle giovanili

Le cose nel calcio cambiano rapidamente. Sembravano tanti 7 milioni di euro per Giuseppe Ambrosino, la cifra del diritto di riscatto a disposizione del Modena per acquistarlo dal Napoli, ed invece l'attaccante sta convincendo in maglia gialloblù. Il prestito con diritto di riscatto potrebbe trasformarsi in un addio e l'operazione appare sempre più vantaggiosa per i canarini. Il Napoli ha ceduto Ambrosino al Modena in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione in A) fissato a 7 milioni di euro. Una formula che, in estate, sembrava lasciare al club azzurro un margine di manovra, ma che oggi rischia di tradursi in un'occasione persa.

Rendimento e crescita: Ambrosino tra i migliori del Modena

Il percorso del calciatore in maglia gialloblù è stato finora molto positivo, se non sorprendente. Al di là anche dei 6 gol stagionali e dei 3 assist o della meravigliosa punizione di qualche giorno fa, Ambrosino è tra i giocatori dal rendimento più elevato della squadra, sembra aver trovato la sua dimensione alle spalle di una punta fisica come Belotti, ed è sicuramente uno dei giovani più interessanti del campionato. Prestazioni che ne hanno fatto salire il valore e che rendono la cifra stabilita per il riscatto forse persino bassa.

Obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A: il Napoli perde un suo talento?

Il nodo più importante riguarda il futuro. Il Modena ha l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, un obiettivo che in questo momento appare possibile per la squadra di Galloppa che sta esprimendo un ottimo calcio. Se il traguardo venisse raggiunto, il Napoli non avrebbe più alcuna possibilità di scelta e il giocatore passerebbe a titolo definitivo al club emiliano. Il Modena però potrebbe riscattarlo in ogni caso ed il rischio, per gli azzurri, è quello di perdere un talento che potrebbe essere interessante anche in ottica serie A e nei discorsi per le liste Uefa e Figc.