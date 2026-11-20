Infortunio Meret e futuro in bilico: il Napoli punta un portiere italiano

Calciomercato Napoli, Palmisani nel mirino per l’estate: il portiere del Frosinone, classe 2004, ha rinnovato fino al 2031

Lorenzo Palmisani è uno dei segreti del Frosinone, che domenica a San Siro contro il Milan ripartirà dal sesto posto in classifica, con soli quattro punti in meno dei rossoneri, quarti dopo le prime undici giornate. Il portiere classe 2004 è oggi titolare sia dell’Under 21 di Silvio Baldini sia dell’undici di Massimiliano Alvini, che ha speso per lui parole al miele.

Le parole di Alvini e il rinnovo fino al 2031

L’allenatore ha detto: “Ha qualità tecniche nel ruolo del portiere veramente da top. Ha una testa notevole per il ruolo nell’adattamento”. Nato ad Alatri e prodotto del settore giovanile del Frosinone, Palmisani è titolare in prima squadra dallo scorso anno e questo autunno, dopo un avvio eccellente, ha ottenuto il rinnovo fino al 30 giugno 2031. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, un modo per premiarne la crescita ma anche per chiarire che, almeno a gennaio, non c’è alcuna intenzione di cederlo.

Juventus e Napoli per l’estate

In estate tutto dipenderà dalle offerte. La Juventus aveva già bussato alla porta del club l’estate scorsa, ma poi ha fatto altre scelte, e oggi più di un rimpianto serpeggia a Torino, perché nel 2027 sarà più oneroso arrivare al giocatore. Negli ultimi giorni è emerso però con forza anche l’interesse del Napoli. Gli azzurri dovranno decidere sul futuro dei portieri, con Meret fermo per un paio di mesi e contratto in scadenza a giugno. Meret e Palmisani hanno lo stesso procuratore: il rinnovo del primo esclude, in linea di massima, il secondo, mentre un addio a parametro zero di Meret potrebbe aprire al portiere del Frosinone le porte del Maradona.