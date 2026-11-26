Morisco-Napoli, Tmw: "Più facile per giugno quando Milinkovic-Savic partirà"

II Napoli fa sul serio per Pedro Morisco. Il portiere del Curitiba ha un contratto che scadrà il 31 dicembre del 2027 e gli azzurri vorrebbero anticipare la concorrenza, chiudendo un accordo già ora. Lo riporta anche la redazione di Tmw. Probabilmente però verrà acquistato nella finestra di giugno, quando Meret sarà in scadenza e Vanja probabilmente ceduto.

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