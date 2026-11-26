Nuova concorrente per Varela: l'Inter esce allo scoperto per la punta

Dopo tante voci anche l'Inter è uscita allo scoperto: Gustavo Varela, secondo Sportmediaset, è un obiettivo reale per i nerazzurri. Lo ha detto a chiare lettere Beppe Marotta.

I Campioni d'Italia possono entrare in corsa in maniera concreta solamente a giugno e facendo spazio nel reparto avanzato. Necessario quindi un addio, e il pensiero va subito a Bonny considerando Lautaro, Thuram ed Esposito come incedibili.

Per Juventus e Napoli invece, le principali concorrenti in Serie A, la situazione è diversa. Entrambe infatti, possono provarci già a gennaio. Il tempismo sarà determinante, soprattutto perché la prossima estate l'inserimento dei club di Premier potrebbe fare il gioco del Monza e buttare fuori dalla lotta le italiane.