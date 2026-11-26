De Bruyne, futuro ancora in bilico: il Napoli ha già preso una decisione sul contratto

Allegri e Manna confidano nella permanenza di Kevin De Bruyne fino a giugno, ma il Napoli ha già deciso di non esercitare l'opzione per il terzo anno.

Il futuro di Kevin De Bruyne resta uno dei temi più caldi in casa Napoli in vista del mercato di gennaio. Dopo il pareggio contro il Manchester City, Massimiliano Allegri si è espresso sulla situazione del centrocampista belga: “Kevin è un bravo ragazzo e credo che resterà fino a giugno”. Una dichiarazione che lascia comunque aperti alcuni interrogativi, anche alla luce delle recenti indiscrezioni su un possibile addio anticipato dell'ex Citizens.

De Bruyne, il Napoli non eserciterà l'opzione per il terzo anno

Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, Allegri e Manna hanno la sensazione che il belga resterà in azzurro almeno fino al termine della stagione. Una decisione, però, sarebbe già stata presa: il Napoli non eserciterà l'opzione per il terzo anno di contratto, che Aurelio De Laurentiis si era riservato al momento dell'ingaggio del campione belga, nel maggio del 2025. Una scelta che, una volta comunicata al diretto interessato, non avrebbe fatto particolarmente piacere a De Bruyne. Resta dunque da capire cosa accadrà a gennaio.