Nome nuovo in difesa: spunta talento argentino classe 2006

Calciomercato Napoli, nome nuovo per il ds Manna

Il Napoli si muove in vista di gennaio e cerca anche un difensore in prospettiva. Nome nuovo nel mirino del ds Manna. Secondo Tmw, è stato osservato di recente Thiago Silvero, che è nato nel 2006 (compirà 21 anni in aprile) ed ha già esperienza in massima serie argentina con la maglia del Velez.

Osservato Thiago Silvero del Velez

Proprio in questi giorni il suo club si è protetto da scippi di mercato facendogli firmare un contratto fino al 2029, ma il suo resta un profilo da monitorare per i club italiani. Probabilmente però non per il Napoli, almeno nell'immediato: il club azzurro dopo averlo visto da vicino non ha ad oggi portato avanti trattative, visto che preferirebbe un giocatore più fisico ancora, posto anche se lo stesso Silvero è alto 188 centimetri e fa dell'altezza uno dei suoi pregi.