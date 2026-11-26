Lobotka via? Occhio alla sorpresa a gennaio: l'entourage chiede un incontro
Non soltanto le situazioni legate a De Bruyne e Lang. In vista della prossima sessione invernale di calciomercato, il Napoli dovrà fare attenzione anche agli sviluppi sul futuro di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco non avrebbe manifestato particolari segnali di malcontento, ma alcuni movimenti del suo entourage starebbero tenendo in allerta la società azzurra. La richiesta di un confronto prima dell'apertura del mercato invernale potrebbe rappresentare uno snodo importante per comprendere le prospettive del regista.
Futuro Lobotka, l'entourage chiede un incontro al Napoli
A fare il punto sulla situazione è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui non ci sarebbero malumori da parte del centrocampista, ma il suo staff “si sta piuttosto agitando e insiste per un incontro prima di Natale”. Sono in corso valutazioni da parte della dirigenza partenopea, chiamata a fare chiarezza sulle intenzioni dell'entourage. Al momento non si può parlare di una cessione imminente, ma la posizione di Lobotka merita particolare attenzione in vista di gennaio.
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