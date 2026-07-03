Khalaili verso l'Inter, Sky: trattativa avviata con l'Union Saint-Gilloise
Dopo Mario Gila destinato al Milan, il Napoli rischia di farsi sfuggire anche Anan Khalaili: pure lui seguito da tempo e sempre verso San Siro, ma dall'altra sponda. Infatti, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, l'Inter ha avviato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise in maniera ufficiale: si cerca l'accordo definitivo sulle cifre del cartellino.
Khalaili, l'accordo sul contratto
Il Napoli seguiva ormai da tempo Anan Khalaili ed era riuscito a raggiungere un accordo con il suo entourage riguardo i termini del contratto. La trattativa con l'Union Saint-Gilloise era però bloccata: non c'era intesa con il club belga sulla valutazione dell'esterno israeliano ed ecco che l'Inter ne ha approfittato per inserirsi nella corsa. Ora anche la società nerazzurra è arrivata ad una stretta di mano con Khalaili ed i suoi agenti, e punta a chiudere presto l'operazione con l'USG.
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