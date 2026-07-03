Gila-Milan ed ora il Napoli? Rai: “Ecco il piano B se parte un centrale”

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Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni della Rai per fare il punto sui movimenti del Napoli: "Ecco le cifre dell'affare Gila-Milan: agli agenti 5 milioni di commissioni, alla Lazio 25 milioni più 5 di bonus (di cui 3 facilissimi). Al calciatore mega stipendio da 5 milioni netti per cinque anni più bonus legati a scudetto e zona Champions. Il Napoli per ora resta fermo avendo in rosa anche Rafa Marin (numericamente ha rimpiazzato Juan Jesus). Se partirà qualche centrale il Napoli proverà a sondare la Juventus per Federico Gatti, pupillo di Max Allegri".

Gila va al Milan: Napoli beffato?

Il Milan ha superato tutti nella corsa a Mario Gila, soprattutto il Napoli che era da tempo sul calciatore e adesso se lo vede sfuggire. C'è già stato un contatto tra il difensore spagnolo e l'allenatore Ruben Amorim, che lo ha voluto fortemente. La società rossonera ha raggiunto l'intesa con lo spagnolo riguardo i termini del contratto: adesso la palla passa ai due club che devono finalizzare l'operazione su cifre e valutazione. La Lazio parte da 30 milioni di euro.