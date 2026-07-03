Khalaili-Inter, da Milano: "C'è grande ottimismo: Union SG accetterà offerta minore"

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Calciomercato Napoli, rischio beffa per Anan Khalaili: l'Inter è in trattativa avanzata con l'Union Saint-Gilloise per acquistare l'israeliano

Dopo Mario Gila destinato al Milan, il Napoli rischia di farsi sfuggire anche Anan Khalaili: pure lui seguito da tempo e sempre verso San Siro, ma dall'altra sponda. Infatti, l'Inter ha avviato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise e potrebbe mandare in porto l'operazione già nei prossimi giorni. A dare aggiornamenti sulla situazione è Fabio Costantino, giornalista di InterNews, intervenuto a Radio Napoli Centrale:

"Dalla sede dell'Inter c'è grande ottimismo per Khalaili. Non ha nessun problema ad accettare il contratto e sembra che l'Union Saint-Gillois accetterà un'offerta minore rispetto a quanto richiesto inizialmente. Non è un salto irrilevante per Khalaili, l'Inter ha voluto puntare su di lui perché vede delle qualità che possono emergere in Italia. Va dato tempo. Ci vorrà pazienza.

Inter ringiovanisce in questo mercato? Ringiovanire penso sia un obiettivo di tutti i grandi club, ma non è semplice. Per Marotta serve il giusto mix di giovani ed esperti. Pericoloso farsi trascinare dalla voglia di ringiovanire una rosa, perché lo spogliatoio vive anche di personalità esperte. Dimarco, Barella, Bastoni sono i senatori. E l'Inter con i Bonny, Esposito, i Sucic sono tutti giocatori che possono crescere e saranno pronti. L'Inter aveva una sola opzione per il dopo Dumfries, solo Palestra. Era straconvinta. Khalaili non era sconosciuto allo staff, ma è rientrato subito in questo tipo di valutazioni per costi, potenziale"