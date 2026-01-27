Ambrosino, salta il Venezia? Tmw: "Ora l'Avellino prova il colpo dal Napoli"
Sembrava fatta per il trasferimento di Giuseppe Ambrosino al Venezia, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca frenata. Secondo Tmw, in questo scenario prova ad inserirsi l'Avellino, che vorrebbe portare l'attaccante in irpinia con la formula del prestito. Una trattativa ad oggi molto complicata ma che potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di mercato.
