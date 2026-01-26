Ultim'ora Lookman-Napoli, Romano: "È un pallino, ma il discorso è complesso..."

Ademola Lookman può davvero essere considerato un obiettivo concreto per il Napoli in questo mercato di gennaio? La trattativa sarebbe molto complicata e inoltre gli azzurri hanno i movimenti limitati dal blocco soft. A confermare la probabile permanenza del nigeriano all'Atalanta è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che sul suo canale YouTube con Matteo Moretto ha riportato quanto segue: "Un nome che fa sempre sognare sia i tifosi dell'Atalanta che lo hanno con sé, sia i tifosi che lo vorrebbero, ricorderete quello che è successo la scorsa estate, Atletico, Inter e non solo, su Ademola, Lookman. Ecco, in queste ore le tante domande riguardano un desiderio Napoli, che in questo momento non ci risulta essere un discorso così fattibile a livello di formula e incastri. Che Lookman sia un pallino del Napoli, magari eventualmente in futuro questo lo vedremo, ma oggi risulta essere un discorso abbastanza complesso a livello di incastri, di formula e di costi.

Ci chiedono anche della Turchia, di queste chiamate che continuano ad arrivare dalla Turchia, di scenari vari ed eventuali. Ad oggi, in Italia non ci sono club in questo momento a gennaio che possono affondare il colpo parlando di cifre economiche e formula che vuole l'Atalanta. L'Atalanta chiede un trasferimento a titolo definitivo con cifre importanti. All'estero capiremo, sicuramente ad oggi dalla Turchia ci sono stati dei sondaggi, ma né Galatasaray né Fenerbahce hanno presentato proposte allettanti. Queste due soluzioni non sono andate oltre questo tipo di sondaggio. Quindi capiremo. Sarà una settimana molto lunga per il futuro di Lookman. Poi c'è la Champions, vale per il Napoli, vale per l'Atalanta, vale per l'Inter: fino a mercoledì non c'è voglia di andare a turbare l'ambiente".