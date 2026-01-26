Sancho-Napoli, Romano: "Muro dell'Aston Villa. Su Terrier del Bayer..."

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi sul calciomercato e, tra i vari nomi, sono stati accostati agli azzurri Jadon Sancho e Martin Terrier. A dare aggiornamenti su questi rumour è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che sul suo canale YouTube ha riportato quanto segue: "Riguardo l'esterno del Napoli volevo fare chiarezza su due nomi. Uno è quello di Terrier del Bayer Leverkusen, ci sono stati dei contatti a livello di procuratori per capire la fattibilità, già qualche giorno fa. Non soltanto il Napoli, lo ha fatto anche un'altra squadra in Spagna e una in Inghilterra quindi diversi club si sono informati. Ma ad oggi il Bayer Leverkusen fa sapere che non ha intenzione di liberare il giocatore, quindi riuscire a fare l'operazione soprattutto in prestito risulta complicato

Sul nome di Jadon Sancho da quanto mi risulta al momento l'Aston Villa non sta dando aperture all'uscita del giocatore, soprattutto alla luce delle ultimissime partite in cui Sancho ha trovato più spazio. Ad oggi l'Aston Villa continua ad aspettare, continua a resistere, continua a credere in Jadon Sancho. Si è parlato in settimana della Juventus: la Juve non è mai stata vicina a Sancho in estate, la Roma è stata una vicenda molto gonfiata, ma mai veramente vicina; il Napoli a inizio mercato, molto presto, a fine maggio - inizio giugno, ci aveva pensato, quindi il gradimento del Napoli c'è, ve lo confermo, ma ad oggi l'Aston Villa non ha intenzione di liberare il giocatore".