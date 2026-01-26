Il Napoli è su Fortini, Schira: "Avviati i contatti con la Fiorentina"
Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi all’arrivo di Giovane Santana do Nascimento e nei prossimi giorni punta a chiudere almeno un altro colpo. La dirigenza è al lavoro per consegnare nuovi rinforzi ad Antonio Conte, anche se nel frattempo la strategia potrebbe essere cambiata: non più un'ala d'attacco, ma un esterno di centrocampo come priorità.
Oltre il nome di Juanlu Sanchez, gli azzurri sono anche su Niccolò Fortini della Fiorentina: come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli ha avviato i contatti con il club viola. La richiesta per il laterale classe 2006 - che quindi non occuperebbe posto in lista - è di 15 milioni di euro, ma le pretese potrebbero abbassarsi in virtù del contratto in scadenza a giugno 2027.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro