Amorim chiede un rinforzo in difesa, Milan su Tiago Gabriel: c’era anche il Napoli

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Con Tomori e Odogu fuori dal progetto, il Milan cerca un nuovo centrale: il Napoli era sulle sue tracce nelle scorse settimane

La necessità di completare il reparto arretrato spinge il Milan a guardare nuovamente al mercato dei difensori. Con Tomori e Odogu considerati fuori dal progetto di Ruben Amorim, l'arrivo di un centrale è diventato una delle priorità del club rossonero.

Tra i nomi tornati d'attualità c'è quello di Tiago Gabriel, 21enne del Lecce. Il difensore era già stato seguito dalla precedente dirigenza e rappresenta un profilo particolarmente gradito al club. I salentini hanno recentemente rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro del Benfica: resta da capire se il Milan sarà disposto a spingersi oltre quella cifra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli ha seguito le tracce del portoghese per diverse settimane all'inizio di giugno, subito dopo l'affare sfumato con Mario Gila.