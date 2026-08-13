Ufficiale Il Catanzaro perde Favasuli, ma prende un rinforzo dal Bari: arriva Dorval

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Il Catanzaro, che nei prossimi giorni perderà Favasuli, atteso dalle visite mediche al Napoli, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore franco-algerino Mehdi Dorval, proveniente dalla SSC Bari: "Classe 2001, Dorval arriva in giallorosso dopo quattro stagioni consecutive disputate in Serie B con la formazione pugliese, nel corso delle quali ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come uno dei profili più interessanti del campionato. Il suo cammino gli è valso anche la convocazione con la Nazionale algerina, a conferma delle qualità dimostrate nelle 130 presenze collezionate con i biancorossi. Con il Catanzaro, Dorval ha sottoscritto un contratto di durata triennale".

Di seguito, anche la nota della compagine pugliese, che ha salutato il calciatore algerino: "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'US Catanzaro 1929 per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell'esterno franco-algerino classe '01 Mehdi Dorval. Grazie di tutto Mehdi, ti auguriamo il meglio".