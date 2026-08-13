Elmas occasione di fine mercato in prestito: il Napoli resta vigile ed in pole
Eljif Elmas, 26 anni, è rientrato al Lipsia lo scorso 30 giugno dopo l'esperienza in prestito al Napoli della scorsa stagione, chiusa senza riscatto da parte del club campano. Per il centrocampista macedone, che non rientra nei piani del club tedesco, potrebbe però profilarsi un quarto capitolo in Serie A o almeno questa è la sua volontà
Il Napoli resta in pole, ma occhio alla Juventus
Il dettaglio curioso, raccontano i colleghi di Tuttomercatoweb, è che questo nuovo ritorno in Italia potrebbe nuovamente portare la firma del Napoli, club con cui Elmas ha già vissuto una prima lunga esperienza tra l'estate 2019 e gennaio 2024, oltre alla parentesi in prestito dello scorso anno. Gli azzurri, però, non sono gli unici sulle sue tracce: resta vigile anche la Juventus, sempre alla ricerca di calciatori duttili da impiegare a centrocampo o sulla trequarti.
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