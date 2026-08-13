Juventus-Gatti, da Torino: "E' in uscita, ma ADL non vuole finanziare i bianconeri"

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Ampio spazio oggi al futuro di Federico Gatti sulle pagine di Tuttosport. Il difensore centrale della Juventus resta in uscita, nonostante finora sia sempre sceso in campo da titolare nelle amichevoli estive, indossando in alcune occasioni anche la fascia di capitano. Per Luciano Spalletti, il numero 4 bianconero si posiziona comunque dietro Bremer e Kelly nelle gerarchie del reparto arretrato.

La Juve punta a incassare 20 milioni

La Juventus è pronta a lasciar partire il centrale qualora arrivasse un'offerta compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Da parte sua, Gatti cerca una stagione da protagonista, con continuità di impiego, per non perdere il posto in Nazionale: nei mesi scorsi ha già rifiutato le proposte di Galatasaray, Everton e Nottingham Forest, mentre si era detto disponibile a un trasferimento al Napoli, club dove può contare su due estimatori di peso come il direttore sportivo Giovanni Manna e il tecnico Massimiliano Allegri, entrambi ex compagni di lavoro in bianconero con cui ha ottenuto risultati positivi. Il Napoli, però, non sembra intenzionato a rinforzare economicamente una diretta rivale, e ha per questo preferito virare su Badiashile, soluzione più economica (possibile arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto).

Il Marsiglia si muove per lui

Per questo motivo, in caso di divorzio dalla Juventus, il futuro di Gatti si giocherà all'estero: questa settimana sono emersi due nuovi interessamenti concreti, quello dell'Hull City in Inghilterra e quello dell'Olympique Marsiglia in Francia. La pista inglese non sembra però stuzzicare particolarmente il difensore piemontese, poco attratto dall'idea di approdare in una neopromossa di Premier League. Diverso il discorso per il club francese, pronto a intervenire con decisione qualora dovesse partire uno dei propri centrali: per Gatti ci sarebbe pronto un contratto quinquennale alle attuali condizioni economiche, ovvero 3 milioni di euro netti a stagione, per provare a convincerlo del trasferimento.