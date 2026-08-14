Tuttonapoli Chi è Benoit Badiashile: il talento nato al Monaco in cerca di rilancio

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Dall'esordio precoce nel Principato ai 38 milioni pagati dal Chelsea, fino alla lunga serie di infortuni che ne hanno frenato la carriera in Premier League

Nato a Limoges nel marzo 2001, Benoit Badiashile si è formato calcisticamente nel settore giovanile dell'AS Monaco, club in cui è cresciuto fino a debuttare in prima squadra ad appena 18 anni. Nel Principato ha rapidamente conquistato un posto da titolare, mettendo in mostra doti fisiche fuori dal comune, unite a un ottimo mancino e a una spiccata capacità di impostazione dal basso, qualità che lo hanno reso in breve tempo uno dei difensori centrali più promettenti del calcio francese, fino alla convocazione in nazionale maggiore nel 2022.

L'approdo al Chelsea

Il gennaio 2023 ha segnato la svolta della sua carriera, con il trasferimento al Chelsea per circa 38 milioni di euro e la firma di un contratto lungo, fino al 2030. Un investimento importante da parte del club londinese, convinto di aver messo le mani su uno dei prospetti difensivi più interessanti d'Europa. Da quel momento, però, il percorso di Badiashile in Inghilterra è stato costantemente condizionato da infortuni muscolari, tra inguine, coscia e adduttori, che gli hanno impedito di trovare continuità e imporsi stabilmente tra i titolari dei Blues, riducendone progressivamente lo spazio nelle rotazioni della squadra.

Le speranze per il futuro a Napoli

Nonostante il curriculum fisico non semplice, le qualità tecniche di Badiashile restano fuori discussione. Il trasferimento in azzurro rappresenta per lui l'occasione per ritrovare continuità lontano dalla pressione della Premier League, in un contesto già rivelatosi favorevole ad altri ex protagonisti del calcio inglese approdati a Napoli negli ultimi anni.