Anguissa-Inter a zero? La verità sull’interesse: la linea societaria è chiara

Il futuro di Zambo Anguissa resta in bilico, con il rinnovo con il Napoli ancora lontano. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato all'Inter.

Il futuro di Frank Zambo Anguissa torna al centro delle voci di mercato, soprattutto in vista della prossima estate, quando il centrocampista camerunense potrebbe diventare uno dei parametri zero più interessanti. La situazione contrattuale con il Napoli, infatti, resta in evoluzione e il rinnovo, al momento, appare ancora lontano. Una condizione che ha alimentato le indiscrezioni su un possibile interesse dell'Inter, alla ricerca di opportunità per rinforzare la propria rosa senza investire sul cartellino dei giocatori. Ma quanto c'è di concreto dietro l'accostamento tra il centrocampista azzurro e il club nerazzurro?

Anguissa-Inter: la linea di mercato dei nerazzurri

Secondo quanto riportato da L'Interista, al momento Anguissa non rappresenterebbe un obiettivo concreto dell'Inter. La società avrebbe infatti definito una precisa strategia per il mercato dei parametri zero, escludendo l'ingaggio di calciatori con più di 30 anni che non siano considerati innesti di valore per il progetto tecnico. Il centrocampista del Napoli, che nel 2027 compirà 32 anni, non rientrerebbe quindi nei criteri individuati dalla dirigenza nerazzurra. L'accostamento all'Inter, dunque, non troverebbe al momento riscontri concreti, nonostante la situazione contrattuale ancora da definire con il club partenopeo.