Varela esce allo scoperto: “Non penso al mercato, ho un contratto col Monza! Sulla Juve…”

Gustavo Varela, attaccante del Monza finito nel mirino del Napoli, parla del proprio futuro e delle indiscrezioni di mercato. L'attaccante non si sbilancia.

Il Napoli guarda con interesse a Gustavo Varela, centravanti del Monza che si è messo in evidenza con le sue prestazioni e che rappresenta uno dei profili seguiti dal club azzurro per il futuro. L'attaccante portoghese, protagonista di un ottimo momento di forma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle indiscrezioni di mercato e sulla possibilità di un trasferimento. Per il momento, però, la sua attenzione è rivolta esclusivamente al Monza e agli obiettivi da raggiungere con la squadra brianzola. Varela ha commentato anche il confronto con Donyell Malen, suo concorrente nella corsa alla classifica marcatori: “Andremo a Roma per cercare di competere, di fare tre punti. Malen è un grande giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. È una cosa buona per tutti, ci fa spingere per migliorare. È un attaccante completo, sa giocare con i suoi compagni, attaccare, segna con il destro e con il sinistro”. Sulla competizione tra bomber ha aggiunto: “Io competo con me stesso. Competere con altri è difficile, magari tra 2 mesi saranno avanti di 10 gol e io ne sarei solo triste”.

Varela sul futuro: “Ho un contratto con il Monza”. E spiega il legame con la Juventus

Il centravanti ha raccontato anche il momento positivo che sta vivendo, sottolineando l'importanza della fiducia ricevuta dall'ambiente brianzolo: “È un momento bellissimo, fin dall’inizio. Mi sento bene già da inizio stagione, il Monza mi ha presentato bene e i compagni mi hanno accolto. A volte è solo questione di fiducia, se la senti e vedi persone attorno a te che credono in te è la cosa migliore. Se un giocatore ha questo, può sempre overperformare. Devo ringraziare i tifosi, mi hanno accolto alla grandissima”. Quanto alle voci di mercato, Varela ha preferito non alimentare le indiscrezioni: “Cerco solo di continuare a vivere questo momento, bisogna essere pronti per il momento che si vive. Nel calcio, come nella vita. Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora”. Infine, l'attaccante ha chiarito anche il motivo per cui in passato seguiva la Juventus sui social, senza fare altrettanto con Inter e Napoli: “Ho iniziato a seguire la Juventus da quando è arrivato Ronaldo, non c’è problema a dirlo. Quando ho visto la notizia ho pensato che la gente si sarebbe spaventata, perché pensavano partissi, e quindi ho smesso di seguire non solo la Juventus, ma qualsiasi altro club”.