Soulé show alla Roma, rumors dalla Germania: mezza Europa su di lui, c’è anche il Napoli

Le prestazioni di Matias Soulé con la maglia della Roma attirano l'interesse di numerosi club europei: anche Napoli e Milan sulle sue tracce.

Matias Soulé è finito nel mirino di diversi top club europei e tra le società interessate ci sarebbe anche il Napoli. Le prestazioni dell'argentino con la maglia della Roma hanno attirato l'attenzione del mercato internazionale, alimentando le indiscrezioni sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Fussball News, sulle tracce del classe 2003 ci sarebbero Borussia Dortmund, Stoccarda e Atletico Madrid. Particolarmente ampia anche la lista delle pretendenti in Premier League, dove il fantasista piace ad Arsenal, Newcastle, Sunderland, Aston Villa e Bournemouth. In Serie A, invece, Napoli e Milan avrebbero già effettuato alcuni sondaggi con l'entourage del calciatore per raccogliere informazioni sulla sua situazione.

Soulé, la Roma chiede 55-60 milioni: il Fair Play Finanziario può incidere

La società giallorossa, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2029, non ha particolare urgenza di valutare una cessione. La richiesta per il cartellino di Soulé si aggirerebbe tra i 55 e i 60 milioni di euro, una valutazione che conferma quanto il club capitolino punti sul talento argentino. Anche Gian Piero Gasperini vorrebbe continuare ad avere a disposizione l'ex Juventus, considerandolo una pedina importante per il progetto tecnico. A influenzare le strategie della Roma potrebbero però essere le esigenze economiche legate al rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario: davanti a un'offerta particolarmente vantaggiosa, la dirigenza potrebbe essere chiamata a fare delle valutazioni. Al momento non risultano proposte concrete sul tavolo dei giallorossi e un eventuale trasferimento potrebbe essere rimandato anche all'estate del 2027.