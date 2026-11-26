Napoli sul portiere Morisco: ecco perché ADL può fare un investimento su di lui

Il Napoli accelera per Pedro Morisco, portiere brasiliano del Coritiba: pronta una prima offerta per anticipare la concorrenza di Juventus e Atalanta.

Il Napoli potrebbe presto affondare il colpo per Pedro Morisco, portiere brasiliano classe 2004 di proprietà del Coritiba. La società azzurra segue con grande interesse il giovane estremo difensore, sul quale hanno messo gli occhi anche Juventus, Atalanta e diversi club stranieri. Il suo contratto scadrà nel dicembre del 2027, ma Giovanni Manna vorrebbe bruciare le tappe per anticipare la concorrenza. Il Coritiba preferirebbe trattenere il giocatore almeno fino a giugno.

Morisco, il Napoli prepara l'offerta: doppia motivazione per prenderlo a gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore potrebbe arrivare una prima offerta del Napoli da circa 8 milioni di euro. L'acquisto anticipato avrebbe una doppia valenza strategica: tutelarsi qualora l'infortunio alla schiena di Alex Meret richiedesse tempi di recupero più lunghi e programmare il futuro della porta azzurra. Il contratto dell'ex Udinese scadrà infatti a giugno e, al momento, non si registrano passi avanti sul rinnovo. Morisco avrebbe così sei mesi per ambientarsi, prima di candidarsi a un ruolo da protagonista nella prossima stagione.