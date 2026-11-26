Napoli su Morisco, Pedullà: "ADL pronto a dare il via libera! Storia simile a Zeballos..."

Alfredo Pedullà conferma l'interesse del Napoli per Pedro Morisco, giovane portiere brasiliano del Coritiba, e fa il punto sul futuro della porta azzurra.

l Napoli comincia a programmare il futuro anche tra i pali. Con Alex Meret in scadenza di contratto al termine della stagione, la dirigenza partenopea sta valutando diversi profili per anticipare le mosse della prossima estate. Tra i nomi più interessanti figura quello di Pedro Morisco, portiere brasiliano classe 2004 di proprietà del Coritiba, legato al club sudamericano da un contratto fino al dicembre del 2027.

Morisco nel mirino del Napoli: le ultime di Alfredo Pedullà

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio canale YouTube, ha dichiarato: “Meret è in scadenza, deve compiere 30 anni ma ha troppi infortuni ed è troppo ondivago. Milinkovic-Savic non è considerato il portiere del futuro. Si parla molto bene di Pedro Morisco del Coritiba, è un 2004 e non costa molto perché non ha un contratto in scadenza a dicembre del 2027. Mi sembra molto la storia di Zeballos che il Napoli aveva bloccato. Vediamo se questa situazione con De Laurentiis pronto a dare il via libera potrà diventare operativa”.