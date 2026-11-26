Podcast Napoli su Varela, Paganini: "Senza un'offerta indecente il Monza non lo cede"

Paolo Paganini fa il punto sul futuro di Varela, talento del Monza seguito dal Napoli e da altre big del campionato italiano.

Non sarà semplice strappare Varela al Monza nella prossima sessione di calciomercato. Il talento portoghese è finito nel mirino di diverse big della Serie A, tra cui Napoli, Inter e Juventus, ma il club brianzolo non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti a stagione in corso. La corsa alla salvezza rappresenta infatti un fattore determinante nelle valutazioni della società, che potrebbe prendere in considerazione una cessione soltanto di fronte a un'offerta particolarmente importante.

Varela piace al Napoli, Paganini frena sull'ipotesi di un addio a gennaio

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Paolo Paganini, intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio: “Varela? È un obiettivo di tanti, ma credo che il Monza, senza una proposta indecente, lo tiene. Con lui ha più chance di salvezza, altrimenti diventa difficile”.