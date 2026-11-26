Caccia all'attaccante, Pedullà: "Due nomi su tutti, ma serve prima un'uscita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 18:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Alfredo Pedullà fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli: Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito restano due obiettivi per rinforzare l'attacco.