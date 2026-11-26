Caccia all'attaccante, Pedullà: "Due nomi su tutti, ma serve prima un'uscita"
Alfredo Pedullà fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli: Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito restano due obiettivi per rinforzare l'attacco.
Il Napoli continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto offensivo tra gennaio e la prossima estate. Prima di procedere con eventuali innesti, tuttavia, la società partenopea dovrà fare chiarezza anche sulle operazioni in uscita. Nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna figurano due giocatori che il club azzurro segue già da diverso tempo: Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito. Per il centravanti olandese, in particolare, bisognerà fare i conti con la concorrenza di altre società.
Mercato Napoli, le ultime di Pedullà su Zirkzee ed EspositoA fare il punto sulle strategie della dirigenza partenopea è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio canale YouTube: “De Laurentiis deve autorizzare operazioni in uscita e poi per gennaio e luglio ci sono da seguire i nomi di Zirkzee, per cui c'è concorrenza ma il Napoli c'è da tempo. Poi si segue anche Sebastiano Esposito, da tempo nel mirino del Napoli”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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