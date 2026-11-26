Cacciamani-Napoli, Schira fa chiarezza: “Nessuna offerta ufficiale al Torino”

Il Napoli segue Alessio Cacciamani dalla scorsa primavera e valuta il giovane talento del Torino in vista del mercato di gennaio.

Alessio Cacciamani è uno dei giovani profili finiti sotto la lente d'ingrandimento del Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato. Il talento di proprietà del Torino è seguito dalla dirigenza azzurra già dalla scorsa primavera e rappresenta una possibile opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club partenopeo sta valutando diversi profili per gennaio, ma dovrà fare i conti con le richieste economiche delle società proprietarie dei cartellini. E proprio la valutazione dei granata potrebbe rappresentare un ostacolo per arrivare al giovane calciatore.

Cacciamani-Napoli, Schira chiarisce: nessuna offerta ufficiale, il Torino chiede oltre 25 milioni

A fare il punto sull'interesse del Napoli per Cacciamani è stato Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, che ha ridimensionato le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, escludendo l'esistenza di un accordo tra i due club e di una trattativa già avviata: “Nonostante le ultime indiscrezioni, non c'è alcun accordo tra Napoli e Torino per Alessio Cacciamani. C'è solo un interesse concreto, ma il Toro chiede più di 25 milioni di euro per cedere il giovane giocatore. Il Napoli lo segue dalla scorsa primavera, ma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale”. Al momento, dunque, la pista resta da monitorare, ma non si registrano passi ufficiali da parte della società azzurra. La richiesta superiore ai 25 milioni di euro impone inoltre una riflessione sulle condizioni dell'eventuale operazione.