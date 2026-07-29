Anguissa, occhio alla Premier: ci pensa il Sunderland
Il futuro di Frank Zambo Anguissa resta ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista camerunese continua ad attirare l'interesse di diversi club, ma al momento nessuna trattativa è entrata nella fase decisiva. Nelle ultime ore alcuni intermediari inglesi avrebbero segnalato l'interesse del Sunderland, che però non sarebbe disposto a soddisfare la valutazione fissata dal Napoli per lasciar partire il giocatore in questa sessione di mercato.
Anguissa tra Premier e Turchia, il Napoli aspetta
Nel frattempo, Anguissa si confronterà con Massimiliano Allegri durante il ritiro di Castel di Sangro, dove verranno fatte le valutazioni definitive sul suo futuro. La situazione resta comunque in evoluzione: secondo Il Mattino, non è escluso che i club turchi possano accelerare improvvisamente e tornare con decisione sul centrocampista azzurro.
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