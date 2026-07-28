Marianucci ha impressionato Allegri: cessione in stand-by, può restare a Napoli

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Luca Marianucci convince Allegri durante il ritiro estivo del Napoli. Il difensore, inizialmente destinato al prestito, potrebbe restare in azzurro

Se Rafa Marin non ha convinto pienamente Massimiliano Allegri, discorso diverso riguarda Luca Marianucci. Il difensore classe 2004 ha impressionato il nuovo allenatore del Napoli e il suo futuro potrebbe cambiare rispetto ai piani iniziali. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il centrale azzurro è finito nel mirino di diversi club di Serie A: almeno tre società hanno chiesto informazioni per un possibile prestito, con il Napoli che sembrava orientato a lasciarlo partire per permettergli di giocare con maggiore continuità.

Marianucci può restare: Allegri lo valuta per la rosa

La situazione, però, è cambiata dopo le prime settimane di lavoro. Il club azzurro ha infatti bloccato momentaneamente la sua uscita e valuterà il da farsi negli ultimi 10-15 giorni di mercato. Marianucci potrebbe rimanere a disposizione di Allegri come quarto o quinto centrale della rosa, soprattutto grazie alle buone prestazioni offerte durante la preparazione estiva. Il difensore ha convinto il tecnico anche nell'amichevole contro la Carrarese, al termine della quale Allegri gli ha riservato pubblicamente parole di apprezzamento. Un segnale importante per il classe 2004, che ora punta a giocarsi le proprie chance per restare stabilmente nel gruppo azzurro.