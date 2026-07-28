Calciomercato Napoli, asta internazionale per Alajbegovic: Chelsea in pole, ma spunta la Juve

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Kerim Alajbegovic è uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Il Chelsea è in vantaggio grazie a un'offerta da 40 milioni di euro

Kerim Alajbegovic è diventato uno dei profili più ricercati di questa finestra di mercato. Il trequartista di proprietà del Bayer Leverkusen, reduce dall'esperienza in prestito al Salisburgo, è finito nel mirino di numerosi top club europei e italiani. Tra le società interessate figurano Chelsea, Borussia Dortmund, Newcastle, Roma, Napoli e Atalanta, con i Blues che, al momento, sembrano in vantaggio grazie a una proposta da 40 milioni di euro presentata al club tedesco. L'idea del Chelsea sarebbe quella di acquistare il giocatore per poi girarlo nuovamente in prestito.

Anche la Juventus osserva il talento del Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus segue con grande attenzione il classe 2007 su indicazione del direttore sportivo Frederic Massara. Un ruolo importante nella trattativa potrebbe averlo l'intermediario Miralem Pjanić, che avrebbe curato i primi contatti tra le parti. Prima di tentare l'affondo, però, il club bianconero dovrà alleggerire la rosa con alcune cessioni, così da reperire le risorse necessarie per soddisfare le richieste economiche del Bayer Leverkusen. Alajbegovic rappresenterebbe infatti una valida alternativa qualora dovesse definitivamente sfumare l'obiettivo Brahim Díaz.