Calciomercato Napoli, priorità al difensore: i nomi sul taccuino di Manna

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Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare la difesa. Giovanni Manna è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa il più possibile completa in vista dell'inizio della stagione. Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, l'acquisto di un difensore centrale è tornato a essere una priorità per il club azzurro. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha intensificato i contatti nelle ultime ore per individuare il profilo più adatto a rinforzare il reparto arretrato.

Da Badiashile a Gatti: i nomi sul taccuino del Napoli

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Benoît Badiashile, difensore del Chelsea che piace sia alla dirigenza azzurra sia allo stesso Allegri. Resta poi d'attualità il nome di Federico Gatti, centrale particolarmente gradito al tecnico toscano e già accostato lo scorso anno anche al Milan. Tra le alternative figura inoltre Jean-Clair Todibo, profilo che potrebbe tornare d'attualità per la Serie A. Nella lista di Manna c'è infine anche Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce considerato un investimento di prospettiva. Il club salentino valuta il classe 2004 tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore ritenuto tra i talenti emergenti nel suo ruolo e con ampi margini di crescita.