Calciomercato Napoli, sprint per Badiashile: pronta offerta al Chelsea, le cifre

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Calciomercato Napoli, pressing per Benoit Badiashile: offerta al Chelsea da 15 milioni di sterline per il difensore francese

Il Napoli guarda al mercato dei difensori e Massimiliano Allegri attende nuovi rinforzi per completare la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto arretrato rappresenta una delle priorità del club azzurro, anche alla luce dell'ennesimo problema fisico accusato da Alessandro Buongiorno. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua quindi a monitorare diversi profili per garantire al tecnico toscano maggiore profondità e alternative in un settore considerato centrale nel suo sistema di gioco.

Badiashile in pole: il Napoli accelera con il Chelsea

Tra i nomi seguiti dal Napoli restano quelli di Federico Gatti e Tiago Gabriel, ma nelle ultime ore il profilo in cima alla lista sarebbe diventato quello di Benoît Badiashile. Il difensore francese classe 2001 è infatti in uscita dal Chelsea e rappresenta un'opportunità per il club azzurro. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset, sono in corso continui contatti tra Napoli e Blues per il centrale: gli azzurri avrebbero pronta un'offerta da 15 milioni di sterline, pari a circa 17,5 milioni di euro, per provare ad accelerare la trattativa e convincere il club inglese a lasciarlo partire.