Lindstrom-Schalke 04, si chiude: i dettagli dell'operazione
Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Lindstrom-Schalke 04 in prestito è in via di definizione. I tedeschi pagheranno una parte dello stipendio, mentre Lindstrom rinuncerà anche ad un'altra parte pur di tornare in Germania. Per il Napoli è un capitolo archiviato".
Napoli-Badiashile, le ultime
Sul fronte difesa, Romano conferma che "il nome di Benoit Badiashile è un profilo su cui il Napoli sta lavorando, ci sono stati già i primi contatti e una prima apertura del giocatore, quindi si tratta di una possibilità concreta". Al contrario, "su Tiago Gabriel il Napoli non ci risulta essere particolarmente attivo", anche per le elevate richieste economiche del Lecce, mentre "oggi i contatti più concreti sono per Badiashile, ma è una fase in cui le attenzioni sono rivolte soprattutto alle operazioni in uscita".
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