Arthur-Napoli, Romano: “Manca accordo con la Juve sull’ingaggio”

Arthur Melo, esubero della Juventus, è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli dopo lo stop alla trattativa con il Brighton in seguito all’infortunio di O’Riley. La trattativa al momento non si sblocca, come riferisce Fabrizio Romano. Il giornalista ed esperto di mercato, su X scrive: “Napoli e Juventus non hanno ancora trovato l'accordo sulla copertura salariale per il prestito di Arthur Melo”.