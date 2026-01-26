Pista a sorpresa per Ngonge: il Napoli può cederlo in prestito con opzione in Portogallo

Il Porto piomba sull'attaccante belga classe 2000 Cyril Ngonge. Nelle ultime ore si sta facendo concreto l'interessamento dal Portogallo per l'attaccante attualmente in prestito al Torino, ma che è legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La proposta può essere di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, seppur difficili. La valutazione dell'affare è intorno ai 15 milioni di euro e la società granata, nonostante in estate Marco Baroni abbia insistito per averlo, ha aperto alla possibilità di risolvere il prestito visto che il giocatore fin qui non s'è mostrato all'altezza delle aspettative estive.

Un'altra possibilità di cui s'è discusso per Ngonge nelle ultime ore riguarda un trasferimento alla Lazio, il suo passaggio nella Capitale in uno scambio di prestiti che riguarderebbe anche l'olandese Tijjani Noslin. Ma l'inserimento da parte del club biancoblù può sparigliare le carte, anche per i termini economici dell'affare. Ngonge è stato titolare nell'ultima sfida di campionato contro il Como terminata 6-0 per i lombardi, ha fin qui collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia con un minutaggio complessivo che si aggira sui 1200 minuti. All'attivo però un solo gol realizzato il 29 settembre contro il Parma, una rete che non servì per evitare la sconfitta.

Al Porto Ngonge troverebbe un allenatore italiano: si tratta di quel Francesco Farioli che da quando s'è insediato alla guida dei dragoes sta ottenendo tanti punti e altrettanti complimenti. La squadra di Oporto sta dominando la Liga portoghese e in questo momento nonostante una gara in meno rispetto alle più acerrime rivali è a +4 sullo Sporting e a +7 sul Benfica.