Terrier-Napoli, Romano: "C'è stata proposta, ecco la posizione del Bayer Leverkusen"

Terrier-Napoli, Romano: "C'è stata proposta, ecco la posizione del Bayer Leverkusen"
Oggi alle 16:10Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il nome nuovo per l'attacco del Napoli è Martin Terrier, esterno offensivo classe 1997 attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Ma per non arriva nessun segnale di apertura da parte del club tedesco. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il proprio account X:

"Il Bayer Leverkusen ha ricevuto proposte dal Napoli e da club spagnoli per il Martin Terrier. Il club tedesco insiste nel voler tenere il giocatore questo mese, non accettando finora un prestito".