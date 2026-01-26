Coli Saco va in prestito alla Casertana: "Ambiente ideale, sento grande stima"
È ufficiale il trasferimento in prestito di Coli Saco dal Napoli alla Casertana. Il centrocampista di proprietà degli azzurri è rientrato dall'avventura in Svizzera, all'Yverdon, dove stava trovando poco spazio: ora passa in Serie C per aumentare il suo minutaggio. Per il classe 2022 si tratta della terza esperienza in C dopo aver vestito le maglie di Ancona e Pro Vercelli.
Coli Saco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla sua presentazione, riportate dai canali ufficiali del club campano: "Sono entusiasta di questa nuova avventura. Vengo da un anno e mezzo in cui non sono stato felice ed avevo bisogno di trovare un posto in cui sentire forte la stima e l'affetto; qui so di potermi esprimere al meglio e non vedo l'ora di andare in campo. Ho sentito già tantissimo affetto da parte dei tifosi e questo per me è importante. Dopo questi sei mesi fuori dall'Italia torno con idee ancora più chiare e più forte di prima. Mi sento maturato e voglio ripagare la grande fiducia che sento attorno a me".
