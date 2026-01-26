Torna in auge Dragusin! Romano: "Nuovo sondaggio del Napoli, le ultime"

Torna in auge Dragusin! Romano: "Nuovo sondaggio del Napoli, le ultime"
Oggi alle 18:00
Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il nome di Radu Dragusin riemerge tra le possibili idee di mercato per il Napoli. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su Youtube, il difensore romeno sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra Spagna, Germania e Serie A.

Nelle ultime ore sarebbero stati avviati anche alcuni sondaggi con il Napoli, senza però entrare ancora nel vivo di una vera trattativa. Al momento si tratta di un’ipotesi da seguire con attenzione, ma non di un affare in fase avanzata.