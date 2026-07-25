Ultim'ora Asse Napoli-Juve, Rai: "Allegri stima Gatti, azzurri vigili su Vlahovic. No a Lobotka e Anguissa"

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Venerato fa il punto: Gatti piace ad Allegri, Napoli attento alla situazione Vlahovic.

Il giornalista Rai Ciro Venerato, intervenuto al TG Sport delle 18 su Rai 2, ha fatto il punto sugli intrecci di mercato tra Napoli e Juventus. Sul fronte Federico Gatti, ha precisato che ufficialmente il club azzurro non ha mai avviato una trattativa con i dirigenti bianconeri, ma è noto come Massimiliano Allegri apprezzi molto il difensore e lo vorrebbe nuovamente a disposizione. Un'operazione che, però, potrebbe concretizzarsi soltanto a determinate condizioni economiche e dopo alcune cessioni. Dalla Juventus, inoltre, filtrerebbe un messaggio significativo: il Napoli avrebbe a disposizione contropartite tecniche gradite, anche se gli azzurri non hanno alcuna intenzione di inserire nella trattativa giocatori del calibro di Stanislav Lobotka o André-Frank Zambo Anguissa, nomi che potrebbero interessare l'ambiente bianconero.

Vlahovic resta un'idea: prima servono le uscite di Lukaku e Lucca

Venerato ha poi affrontato il tema Dusan Vlahovic, confermando l'esistenza di contatti telefonici tra il Napoli e il padre-agente dell'attaccante serbo, circostanza nota anche negli ambienti juventini. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di un'ipotesi di mercato. Prima il Napoli dovrebbe definire le cessioni di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca e, successivamente, verificare la sostenibilità economica dell'operazione, considerando le elevate richieste dell'ex Juventus, che avrebbe già rifiutato un'offerta da sei milioni di euro netti. Intanto Vlahovic continua a riflettere anche sulla proposta del Besiktas, senza aver ancora preso una decisione definitiva, mentre il Napoli resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.