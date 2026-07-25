Asse Napoli-Juve, Rai: "Allegri stima Gatti, azzurri vigili su Vlahovic. No a Lobotka e Anguissa"
Il giornalista Rai Ciro Venerato, intervenuto al TG Sport delle 18 su Rai 2, ha fatto il punto sugli intrecci di mercato tra Napoli e Juventus. Sul fronte Federico Gatti, ha precisato che ufficialmente il club azzurro non ha mai avviato una trattativa con i dirigenti bianconeri, ma è noto come Massimiliano Allegri apprezzi molto il difensore e lo vorrebbe nuovamente a disposizione. Un'operazione che, però, potrebbe concretizzarsi soltanto a determinate condizioni economiche e dopo alcune cessioni. Dalla Juventus, inoltre, filtrerebbe un messaggio significativo: il Napoli avrebbe a disposizione contropartite tecniche gradite, anche se gli azzurri non hanno alcuna intenzione di inserire nella trattativa giocatori del calibro di Stanislav Lobotka o André-Frank Zambo Anguissa, nomi che potrebbero interessare l'ambiente bianconero.
Vlahovic resta un'idea: prima servono le uscite di Lukaku e Lucca
Venerato ha poi affrontato il tema Dusan Vlahovic, confermando l'esistenza di contatti telefonici tra il Napoli e il padre-agente dell'attaccante serbo, circostanza nota anche negli ambienti juventini. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di un'ipotesi di mercato. Prima il Napoli dovrebbe definire le cessioni di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca e, successivamente, verificare la sostenibilità economica dell'operazione, considerando le elevate richieste dell'ex Juventus, che avrebbe già rifiutato un'offerta da sei milioni di euro netti. Intanto Vlahovic continua a riflettere anche sulla proposta del Besiktas, senza aver ancora preso una decisione definitiva, mentre il Napoli resta alla finestra in attesa di eventuali sviluppi.
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