Zeballos e Favasuli aspettano il Napoli: Manna pronto a chiudere dopo le cessioni

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Il Napoli si sarebbe portato avanti nelle trattative per Exequiel Zeballos e Costantino Favasuli, secondo il Corriere dello Sport.

Il Napoli potrebbe essersi già portato avanti nelle trattative per due giovani calciatori di grande qualità come Exequiel Zeballos e Costantino Favasuli. L'idea del direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quella di affondare il colpo su entrambi nel momento decisivo, una volta piazzate le cessioni necessarie a fare spazio in rosa, operazione che il club starebbe già portando avanti in queste settimane di mercato.

Zeballos, l'ala argentina pronta a volare a Napoli

Resta in stand-by la posizione di Exequiel Zeballos, ala argentina classe 2002 in scadenza di contratto con il Boca Juniors, che sarebbe pronto a trasferirsi a Napoli non appena arriverà il via libera definitivo. La sua situazione contrattuale, ormai agli sgoccioli con il club sudamericano, renderebbe l'operazione particolarmente vantaggiosa per gli azzurri.

Favasuli, il terzino del Catanzaro nel mirino

Discorso simile per Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 del Catanzaro, valutato circa 7 milioni di euro, con la Fiorentina che detiene il 50% sulla futura rivendita. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi i giovani calciatori avrebbero manifestato la volontà di attendere il Napoli, consapevoli dell'interesse concreto del club partenopeo nei loro confronti.