Allegri vuole Vlahovic! Manna riallaccia i contatti con il padre del serbo

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Napoli su Vlahovic: Manna riallaccia i contatti, Allegri lo vuole con Hojlund.

Con il futuro di Romelu Lukaku sempre più lontano dal Napoli e quello incerto di Lorenzo Lucca, il club azzurro torna a valutare con decisione il profilo di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Massimiliano Allegri avrebbe individuato nell'attaccante serbo il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo e affiancarlo a Rasmus Hojlund. Il direttore sportivo Giovanni Manna, dopo un primo contatto con il padre-agente Milos all'inizio di giugno, avrebbe ripreso i dialoghi nelle ultime ore, mantenendo la promessa di aggiornarsi qualora il centravanti non avesse trovato una sistemazione ritenuta soddisfacente.

Vlahovic tra Napoli, Besiktas e un possibile ritorno alla Juventus

L'operazione resta strettamente legata alle uscite di Lukaku e Lucca: soltanto in quel caso il Napoli potrebbe affondare il colpo per Vlahovic, che diventerebbe uno dei principali obiettivi di mercato. Nel frattempo, però, la concorrenza non manca. Il quotidiano torinese riferisce del viaggio di Milos Vlahovic a Istanbul per un incontro con la dirigenza del Besiktas, interessata al serbo. Sullo sfondo resta anche l'ipotesi di una permanenza alla Juventus, sebbene le parti siano ancora distanti di circa 5-6 milioni di euro sull'intesa economica. Anche Vincenzo Italiano, che lo lanciò ai tempi della Fiorentina, continua a seguirne con attenzione gli sviluppi.