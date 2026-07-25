Calciomercato Napoli, sondaggi in Premier: Sancho sfuma, vivi Kepa e Ricardo Pepi

vedi letture

Il Napoli guarda al mercato inglese in cerca di occasioni a basso costo, sul modello dell'affare McTominay. Diversi i nomi sondati

In attesa che la sessione estiva di calciomercato entri nel vivo, il Napoli tiene gli occhi aperti alla ricerca di occasioni a basso costo, guardando in particolare al campionato inglese. Lo scrive oggi Il Mattino, secondo cui il direttore sportivo Manna starebbe aspettando il mese di agosto per capire se dall'Inghilterra possa arrivare qualche giocatore in esubero, un po' come accaduto un paio d'anni fa con Scott McTominay. Sul fronte estero sarebbero già stati sondati tre nomi: Jadon Sancho, Kepa Arrizabalaga e Ricardo Pepi.

Sancho, ipotesi già tramontata

Per quanto riguarda Jadon Sancho, la pista sembra essere già sfumata. Il sondaggio del Napoli risalirebbe al mese di maggio, ma secondo Il Mattino si tratterebbe di un'ipotesi ormai accantonata: l'attaccante inglese, svincolato dal Manchester United, non dovrebbe dunque approdare in azzurro. Discorso diverso invece per Kepa, il cui nome era già circolato nei giorni scorsi: a lungo corteggiato dal Napoli nell'estate del 2022, il portiere spagnolo è tornato di moda nelle ultime settimane dopo essere stato proposto al club da un intermediario. Kepa è in uscita dall'Arsenal, ma prima il Napoli dovrà cedere Milinkovic-Savic, e i tempi non saranno brevi.

Ricardo Pepi, il nome più intrigante

Il profilo più interessante resta però quello di Ricardo Pepi, attaccante classe 2003 originario del Texas, reduce dai Mondiali disputati nel suo Paese e pronto per una nuova avventura in carriera. Pepi gioca nel PSV Eindhoven, che ne fa una valutazione di circa 30 milioni di euro, e secondo Il Mattino l'interesse del Napoli sarebbe concreto, anche se non immediato. Una trattativa vera e propria potrà partire solo dopo un'uscita nel reparto offensivo azzurro, ma intanto il sondaggio è stato effettuato e Pepi è entrato a pieno titolo nella lista degli obiettivi del club.