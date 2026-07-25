Un altro Kvaratskhelia pronto ad incantare il mondo? Chi è Tornike

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Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khvicha, continua a mettersi in mostra con la Dinamo Tbilisi. Bayern Monaco e club italiani lo seguono.

Il cognome Kvaratskhelia potrebbe presto tornare a far parlare di sé anche grazie a Tornike. Il fratello minore di Khvicha, a soli 16 anni, sta attirando l'attenzione degli osservatori internazionali dopo l'esordio da titolare nelle competizioni europee con la Dinamo Tbilisi, confermando una crescita che sembra non conoscere soste.

Esordio in Conference League e parole al miele di Ketsbaia

Schierato dal primo minuto nel secondo turno preliminare di Conference League contro lo Zalgiris Vilnius, l'esterno georgiano classe 2010 ha mostrato qualità importanti, mettendo in evidenza velocità e capacità di creare pericoli sulla corsia sinistra. Arrivato alla Dinamo Tbilisi la scorsa estate, Tornike aveva già debuttato in prima squadra in campionato nella scorsa primavera. Il suo allenatore, Temur Ketsbaia, non ha nascosto l'entusiasmo: "Ha tutto per avere successo ed è tutto ciò che Khvicha potrebbe superare"

Bayern Monaco e club italiani sulle sue tracce

Le prestazioni del fratellino di Kvaratskhelia non sono passate inosservate. Già nel giro della nazionale georgiana Under 17, Tornike sarebbe finito nel mirino di diversi club di primo piano. Secondo la stampa georgiana, tra le società interessate figura il Bayern Monaco, ma anche alcune squadre italiane starebbero monitorando con attenzione uno dei prospetti più promettenti del calcio georgiano