Napoli-Juventus, ipotesi scambio Gatti-Milinkovic Savic: ecco come nasce la trattativa

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Dopo l'infortunio di Buongiorno, il Napoli lavora su Tiago Gabriel e Federico Gatti per rinforzare la difesa.

Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli ha bisogno urgente di aggiungere un difensore di spessore alla rosa, anche perché al momento pure Sam Beukema non è al meglio della condizione e rischia di rientrare soltanto a settembre. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro e, dopo aver visto sfumare la pista che portava ad Andrea Natali, finito all'AZ Alkmaar, ha ora due nomi nel mirino: Tiago Gabriel del Lecce, valutato 25 milioni di euro, e Federico Gatti della Juventus, il cui cartellino vale circa 20 milioni di euro.

L'ipotesi scambio con la Juventus

Proprio il centrale della Juventus potrebbe finire al centro di un'operazione di mercato particolarmente suggestiva. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, si starebbe facendo largo l'ipotesi di uno scambio tra Napoli e Juventus che coinvolgerebbe da un lato Gatti e dall'altro il portiere Vanja Milinkovic-Savic. La Juventus valuta il proprio difensore attorno ai 20 milioni di euro, ma il profilo piacerebbe molto ad Allegri, con contatti già avviati tra le parti: secondo il quotidiano, tra i due club sono in corso sondaggi e scambi di messaggi.

Milinkovic Savic, la chiave per abbassare le pretese

Il club bianconero ha necessità di un portiere e il nome del serbo del Napoli piacerebbe in particolare a Luciano Spalletti, attuale tecnico della Juventus. Un elemento che gli azzurri potrebbero sfruttare a proprio vantaggio, provando a convincere la Vecchia Signora ad abbassare le proprie richieste economiche per Gatti, inserendo Milinkovic-Savic come contropartita tecnica all'interno della trattativa