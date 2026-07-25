Ag. Meret: "Credo sia leggermente sopra nella gerarchia con Milinkovic"

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Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato della posizione del portiere al Napoli nel corso di un'intervista a Sky Sport: "È alla sua ottava stagione, è un friulano adottato in Campania. L'anno scorso c'è stato un dualismo, Conte era stato chiarissimo e aveva detto alla società di rinnovare Alex. Però ci aveva anche detto che avrebbe preso un altro numero uno con caratteristiche diverse. Alex è voluto rimanere nonostante le alternative.

È stato anche fermato da un infortunio e la stagione è andata meno bene di quanto sperato. Oggi le gerarchie sono un po' più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo".