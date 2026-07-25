Sfuma la cessione di Milinkovic-Savic in Premier: l'Hull City prende il greco Tzolakis

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Hull City vicino a Tzolakis: il greco supera Milinkovic-Savic e firma in Premier League.

L'Hull City è ormai a un passo da Konstantinos Tzolakis. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il portiere dell'Olympiacos sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il club neopromosso in Premier League, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. Il 23enne nazionale greco, in scadenza di contratto con il club del Pireo tra un anno, è pronto così a iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche all'Inter, che aveva valutato il suo profilo prima di chiudere per Ivan Provedel.

Hull City cambia obiettivo: Milinkovic-Savic resta senza destinazione

L'arrivo di Tzolakis all'Hull City chiude definitivamente anche la pista che portava a Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli era stato preso in considerazione dal club inglese, ma la dirigenza ha poi deciso di puntare con convinzione sull'estremo difensore dell'Olympiacos. A confermare l'imminente chiusura dell'operazione era stato anche il proprietario dell'Hull City, Acun Ilicali, che nei giorni scorsi aveva annunciato sui social di essere "al 90%" per l'acquisto di un calciatore greco. Un indizio che trovava piena corrispondenza proprio con Tzolakis, ormai pronto a diventare il nuovo numero uno della squadra inglese.