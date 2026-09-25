Il nuovo attaccante del Napoli arriverà di nuovo dall'Udinese? L'indiscrezione di Tmw
Il Napoli continua a guardare al mercato di gennaio per valutare possibili interventi nel reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, uno dei nomi finiti in cima alla lista del club azzurro sarebbe quello di Keinan Davis, attaccante dell’Udinese. Il centravanti inglese rappresenterebbe una possibile soluzione qualora Lorenzo Lucca dovesse lasciare Napoli durante la sessione invernale. La società partenopea starebbe quindi monitorando con attenzione la situazione dell’ex Udinese, valutando eventuali scenari in vista del mercato di gennaio.
Davis nel mirino del Napoli
L’eventuale partenza di Lucca potrebbe spingere il Napoli a intervenire per assicurarsi un nuovo riferimento offensivo. In questo scenario, Davis sarebbe attualmente il primo nome indicato da TMW per il mercato azzurro. L’attaccante dell’Udinese potrebbe diventare così un obiettivo concreto della dirigenza, chiamata a individuare un profilo in grado di garantire caratteristiche utili al reparto. Al momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi legata soprattutto allo scenario di una cessione di Lucca. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le intenzioni del Napoli e se la pista Davis potrà trasformarsi in una vera trattativa durante la sessione invernale.
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